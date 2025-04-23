"تربية الكورة" تحرز ذهبية الشطرنج في دورة "الاستقلال"

الوكيل الإخباري- فازت تربية لواء الكورة بذهبية الشطرنج في اليوم الثالث من نهائيات الدورة الرياضية الـ23 للمدارس الأردنية "الاستقلال" والتي تنظمها وزارة التربية والتعليم والاتحاد الأردني للرياضة المدرسية 2025.

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وتوجت أمين سر اتحاد الشطرنج أسيل العبدالله الفرق الفائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي شطرنج فرق طلاب حصلت الكورة على المركز الأول بعد فوزها على كل من الزرقاء الأولى والجامعة وعلى المزار الجنوبي، كما أحرزت الجامعة المركز الثاني بعد فوزها على ماركا وتعادلت مع الزرقاء الأولى، وحصلت ماركا على المركز الثالث بعد فوزها على المزار الجنوبي وتعادلها مع الطيبة والوسطية.