"تربية الكورة" تحرز ذهبية الشطرنج في دورة "الاستقلال"

وتوجت أمين سر اتحاد الشطرنج أسيل العبدالله الفرق الفائزة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي شطرنج فرق طلاب حصلت الكورة على المركز الأول بعد فوزها على كل من الزرقاء الأولى والجامعة وعلى المزار الجنوبي، كما أحرزت الجامعة المركز الثاني بعد فوزها على ماركا وتعادلت مع الزرقاء الأولى، وحصلت ماركا على المركز الثالث بعد فوزها على المزار الجنوبي وتعادلها مع الطيبة والوسطية.
أما في منافسات كرة القدم طلاب، فازت "تربية عين الباشا" على المفرق، وفازت ماركا على الجيزة، وإربد على مادبا، وتعادلت القويسمة مع الرمثا، أما خماسي كرة القدم طلاب فازت ماركا على الرمثا، والقويسمة على السلط، وإربد على الزرقاء الثانية، وفازت عين الباشا على الجامعة.
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