تربية الكورة تعقد ملتقى القدس الثاني

الوكيل الإخباري- افتتح مدير التربية والتعليم للواء الكورة سهل عبيدات، ملتقى القدس الثاني في مدرسة سموع الثانوية للبنات بمشاركة نخبة من التربويين والمعلمين والمعلمات.

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وأكد العبيدات في الملتقى والذي كان بعنوان "القدس موطن الأنبياء ومهد الديانات"، على دور الوصاية الهاشمية في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.