تربية الكورة تعقد ملتقى القدس الثاني

وأكد العبيدات في الملتقى والذي كان بعنوان "القدس موطن الأنبياء ومهد الديانات"، على دور الوصاية الهاشمية في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.
وألقت مديرة المدرسة، ألفت مستريحي، كلمة تناولت فيها مكانة القدس عبر التاريخ، وأهمية المسجد الأقصى كأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
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