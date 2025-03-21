الجمعة 2025-03-21 10:11 م
 

تربية الكورة تعقد ملتقى القدس الثاني

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الجمعة، 21-03-2025 08:49 م

الوكيل الإخباري-    افتتح مدير التربية والتعليم للواء الكورة سهل عبيدات، ملتقى القدس الثاني في مدرسة سموع الثانوية للبنات بمشاركة نخبة من التربويين والمعلمين والمعلمات.

اضافة اعلان


وأكد العبيدات في الملتقى والذي كان بعنوان "القدس موطن الأنبياء ومهد الديانات"، على دور الوصاية الهاشمية في رعاية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.


وألقت مديرة المدرسة، ألفت مستريحي، كلمة تناولت فيها مكانة القدس عبر التاريخ، وأهمية المسجد الأقصى كأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

فلسطين عشرات الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تبقي مستوى الفائدة السنوي عند أعلى مستوى

المفرق

أخبار محلية 100 مسجد مزودة بنظام الطاقة الشمسية في المفرق

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية تربية الكورة تعقد ملتقى القدس الثاني

امطار

أخبار محلية غرفة طوارئ لبلدية دير الكهف للتعامل مع الأحوال الجوية السائدة

رئيس جهاز الشاباك يغيب عن اجتماع عقده نتنياهو لبحث الأوضاع الأمنية

فلسطين المحكمة العليا في إسرائيل تعلّق قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك

جيش الاحتلال

فلسطين جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان في شمالي غزة

النائب الكابتن زهير محمد الخشمان

شؤون برلمانية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب : في ذكرى الكرامة من بطولات الأمس إلى تحديات الحاضر



 
 





الأكثر مشاهدة