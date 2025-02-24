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"تربية الوسطية" تطلق فعاليات مبادرة "الطالب المبدع"

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الإثنين، 24-02-2025 08:44 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة اليوم الاثنين، فعاليات الموسم الثاني من مبادرة "الطالب المبدع"، التي نظمها قسم الإشراف التربوي بالتعاون مع مدرسة كفرعان الثانوية المختلطة.

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وتهدف المبادرة التي أطلقتها المشرفة التربوية سهى عبانة، إلى تشجيع الطلبة من الصف السابع حتى الحادي عشر على الإبداع والابتكار في المشاريع العلمية، ضمن مباحث الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الأرض والبيئة.

 
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