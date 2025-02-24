"تربية الوسطية" تطلق فعاليات مبادرة "الطالب المبدع"

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرية التربية والتعليم للواءي الوسطية والطيبة اليوم الاثنين، فعاليات الموسم الثاني من مبادرة "الطالب المبدع"، التي نظمها قسم الإشراف التربوي بالتعاون مع مدرسة كفرعان الثانوية المختلطة.

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