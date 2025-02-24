"تربية الوسطية" تطلق فعاليات مبادرة "الطالب المبدع"

وتهدف المبادرة التي أطلقتها المشرفة التربوية سهى عبانة، إلى تشجيع الطلبة من الصف السابع حتى الحادي عشر على الإبداع والابتكار في المشاريع العلمية، ضمن مباحث الفيزياء، والكيمياء، والأحياء، وعلوم الأرض والبيئة.
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