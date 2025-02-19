"تربية بني عبيد" تطلق مسابقة للحديث الشريف

الوكيل الإخباري- أطلقت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأربعاء، مسابقة الحديث الشريف، بمشاركة طلاب وطالبات مدارس اللواء الحكومية والخاصة.

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وقالت مديرة "تربية بني عبيد" نسرين البكار، إن المسابقة التي تستمر يومين تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للحديث الشريف وتعميق المعرفة الإسلامية لدى المشاركين، حيث تضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تتعلق بأحاديث نبوية مختلفة وعلوم الحديث، وتتطلب من المشاركين القدرة على فهم وتفسير الأحاديث بشكل صحيح والإجابة على الأسئلة بدقة.