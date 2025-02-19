"تربية بني عبيد" تطلق مسابقة للحديث الشريف

وقالت مديرة "تربية بني عبيد" نسرين البكار، إن المسابقة التي تستمر يومين تهدف إلى تعزيز الفهم الصحيح للحديث الشريف وتعميق المعرفة الإسلامية لدى المشاركين، حيث تضمنت المسابقة مجموعة متنوعة من الأسئلة التي تتعلق بأحاديث نبوية مختلفة وعلوم الحديث، وتتطلب من المشاركين القدرة على فهم وتفسير الأحاديث بشكل صحيح والإجابة على الأسئلة بدقة.
وأضافت، أن المسابقة تعزز الاهتمام بالحديث الشريف وتعزيز الوعي الديني والتثقيف الإسلامي والتأكيد على أهميته في فهم الإسلام بشكل صحيح، وتشجيع المشاركين على الاستزادة من العلوم الدينية والسعي لتحقيق الفهم العميق للحديث الشريف وتطبيقه في حياتهم اليومية.
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