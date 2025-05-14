"تربية بني عبيد" تنظم عدداً من الفعاليات التربوية

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد، اليوم الأربعاء، عددا من الفعاليات والمبادرات التربوية الهادفة في مدرسة الصريح الأساسية للبنات.

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وافتتحت مديرة التربية والتعليم للواء بني عبيد، نسرين البكار، معرضا للوسائل التعليمية لمختلف التخصصات العلمية، واللغوية، والاجتماعية، والثقافية، والرياضية، نظرا للدور الفاعل والمؤثر الذي تؤديه هذه الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التدريس وزيادة تفاعل الطلبة.