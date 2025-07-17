تربية لواء الكورة تختتم فعاليات النادي الصيفي

11:44 م

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الوكيل الإخباري- اختتمت مديرية التربية والتعليم للواء الكورة، فعاليات اختتام النادي الصيفي على مستوى المديرية، للذكور في مدرسة كفر راكب الأساسية للبنين، وللإناث في مدرسة الأشرفية الثانوية الشاملة المختلطة. اضافة اعلان





وأكد مدير التربية والتعليم للواء الكورة، سهل عبيدات، أهمية البرامج والأنشطة الصيفية في صقل شخصية الطلبة وتنمية مهاراتهم، مشيدًا بالجهود المبذولة من الكوادر التعليمية والمشرفين على الأندية الصيفية، والتي ساهمت في توفير بيئة تعليمية وترفيهية متوازنة، جمعت بين الفائدة والمتعة.



وأعرب عن فخره بالمخرجات المتميزة للناديين من عروض فنية وثقافية وعلمية، تعكس ما اكتسبه الطلبة من مهارات وقدرات خلال فترة انعقاد الأندية، مؤكدًا دعم المديرية المستمر لمثل هذه المبادرات التربوية التي تُسهم في بناء جيل واعٍ ومبدع.



وألقى عدد من الطلبة والطالبات كلمات عبّروا فيها عن سعادتهم بالمشاركة في النادي الصيفي، مشيدين بأهمية البرامج المقدّمة ومدى استفادتهم منها على المستويين المعرفي والشخصي، ومؤكدين أن هذه التجربة كانت فرصة لتطوير الذات والتفاعل الإيجابي مع زملائهم.



وتخلل الحفل مجموعة من الفقرات الفنية والاستعراضية قدّمها الطلبة المشاركون، تنوعت بين القصائد واللوحات التعبيرية، حيث حظيت بتفاعل الحضور وإعجابهم.