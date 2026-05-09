ترخيص السواقين: بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة غدا الأحد

الوكيل الإخباري- اعلنت ادارة ترخيص السواقيين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد الاحد 2026/5/10



وبينت الادارة ان التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي :



- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لاول مرة.



- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة بحيث يتم اعفاء المركبات حسب سنة إنتهاء الترخيص مع أخر رقم للمركبة.

اضافة اعلان



مثال (نهاية رقم المركبة زوجي وسنة إنتهاء الترخيص زوجي تكون معفية والعكس صحيح)