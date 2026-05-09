السبت 2026-05-09 03:51 م

ترخيص السواقين: بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة غدا الأحد

ادارة ترخيص السواقين والمركبات
ادارة ترخيص السواقين والمركبات
 
السبت، 09-05-2026 01:57 م

الوكيل الإخباري-   اعلنت ادارة ترخيص السواقيين والمركبات عن بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة اعتبارا من يوم غد الاحد 2026/5/10 

وبينت الادارة ان التعليمات الجديدة لترخيص المركبات جاءت على النحو التالي :
 
- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية التي لا يزيد عمرها عن خمس سنوات للفحص الفني مرة واحدة عند تسجيلها لاول مرة.

- إخضاع مركبات ( الركوب الصغيرة والدراجات الالية والنقل المشترك ) الخصوصية للفحص الفني مرة واحدة كل سنتين بغض النظر عن سنة صنع المركبة   بحيث يتم اعفاء المركبات حسب سنة إنتهاء الترخيص مع أخر رقم للمركبة.

اضافة اعلان


مثال (نهاية رقم المركبة زوجي وسنة إنتهاء الترخيص زوجي تكون معفية والعكس صحيح)

 


Image1_52026914022662364513.jpg

 
 


gnews

أحدث الأخبار

السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

عربي ودولي السعودية: تشغيل أكثر من 5300 رحلة وتوفير أكثر من 2.21 مليون مقعد على متن قطار الحرمين خلال الحج

"الواحة" في معان.

أخبار محلية "تطوير معان" تعلن جاهزية "الواحة" لاستقبال حجاج بيت الله الحرام

كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

أخبار محلية لن تصدق ما قاله كريستيانو رونالدو للأردني علي العزايزة

مدخل مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة السمارة في المغرب

ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري في مسابقة أفضل هدف بالدوري الفرنسي https://jornews.com/post/147046

أخبار محلية ولي العهد يدعو للتصويت لهدف موسى التعمري كأجمل هدف بالدوري الفرنسي

عربات تلفريك عجلون

أخبار محلية إغلاق تلفريك عجلون مؤقتاً لإجراء الصيانة الدورية حتى الأربعاء المقبل

جانب من جولة ميدانية لوزير النقل نضال القطامين في محافظتي معان والعقبة

أخبار محلية وزير النقل: قطاع النقل يدخل مرحلة مفصلية تستدعي رفع الكفاءة وتكامل الجهود

ادارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية ترخيص السواقين: بدء العمل بتعليمات الفحص الفني الجديدة غدا الأحد



 
 






الأكثر مشاهدة

 