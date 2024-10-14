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ترخيص مجاني للأكشاك في ساحة العين بالسلط

بلدية السلط
بلدية السلط
الإثنين، 14-10-2024 04:13 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت بلدية السلط الكبرى عن ترخيص مجاني للأكشاك الموجودة في ساحة العين وتوفير الكهرباء مجاناً حتى نهاية عام 2025 بهدف دعم الشباب والحد من البطالة. ويأتي القرار بالتنسيق مع إدارة مشروع "BDC"، حيث تم تخصيص 13 كشكاً لدعم وتشجيع الشباب على العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري أن القرار يأتي لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم على الابتكار والعمل الحر، إيماناً منها بأنهم العمود الفقري لمستقبل هذا الوطن.


وقال إن القرار يأتي لتقديم التسهيلات لاستمرارية مشاريع الشباب، وهو خطوة عملية لدعم رواد الأعمال الشباب وتخفيف الأعباء عنهم في بداية مسيرتهم المهنية، ويسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل نسب البطالة.

 
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