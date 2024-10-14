ترخيص مجاني للأكشاك في ساحة العين بالسلط

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية السلط الكبرى عن ترخيص مجاني للأكشاك الموجودة في ساحة العين وتوفير الكهرباء مجاناً حتى نهاية عام 2025 بهدف دعم الشباب والحد من البطالة. ويأتي القرار بالتنسيق مع إدارة مشروع "BDC"، حيث تم تخصيص 13 كشكاً لدعم وتشجيع الشباب على العمل وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية.

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وأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحياري أن القرار يأتي لدعم الشباب وتمكينهم اقتصادياً، مشيراً إلى أن البلدية تسعى إلى توفير فرص العمل للشباب وتشجيعهم على الابتكار والعمل الحر، إيماناً منها بأنهم العمود الفقري لمستقبل هذا الوطن.