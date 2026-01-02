ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية

وأضافت المهندسة الخزاعلة في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه واستمرارًا لحملة الترقيم الوطني في لواء البادية الشمالية الغربية والتي انطلقت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، فقد تم إصدار 150 دفتر حيازة لمربي المواشي المرقمين موزعين على قرى اللواء.
ولفتت إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني للماشية تمت من خلال لجان المديرية وبمسانده ثلاث لجان من مديريات زراعة، مشيرة إلى استمرار الحملة ما يتطلب من مربي المواشي الذين لم يسجلوا على منصة الترقيم التسجيل عليها، حيث تم فتح بوابة الخدمات للتسجيل اعتبارًا من أمس الخميس.
وأوضحت الخزاعلة، بأن وزارة الزراعة ستقوم بإجراء عمليات الخصم على حيازات جميع المربين الذين لم يقوموا بالتسجيل على المنصة وذلك على كشوفات شهر شباط المقبل، وعليه يتوجب على المزارعين الحائزين والذين تم الترقيم لديهم بضرورة مراجعة شعبة الإنتاج الحيواني في المديرية لمتابعة إصدار دفاتر الحيازة، كما على المزارعين الذين لم يتم الترقيم لديهم ضرورة تفقد أرقام هواتفهم والتأكد أنها فعالة.
