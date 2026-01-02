الجمعة 2026-01-02 07:52 م

ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية

ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية
تعبيرية
الجمعة، 02-01-2026 05:29 م

الوكيل الإخباري-   قالت مديرة مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية المهندسة عائشه نهار الخزاعلة، إنه تم ترقيم 43 ألف رأس من الضأن والماعز في اللواء منذ انطلاق حملة الترقيم الإلكتروني للماشية.
وأضافت المهندسة الخزاعلة في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه واستمرارًا لحملة الترقيم الوطني في لواء البادية الشمالية الغربية والتي انطلقت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، فقد تم إصدار 150 دفتر حيازة لمربي المواشي المرقمين موزعين على قرى اللواء.

اضافة اعلان


ولفتت إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني للماشية تمت من خلال لجان المديرية وبمسانده ثلاث لجان من مديريات زراعة، مشيرة إلى استمرار الحملة ما يتطلب من مربي المواشي الذين لم يسجلوا على منصة الترقيم التسجيل عليها، حيث تم فتح بوابة الخدمات للتسجيل اعتبارًا من أمس الخميس.


وأوضحت الخزاعلة، بأن وزارة الزراعة ستقوم بإجراء عمليات الخصم على حيازات جميع المربين الذين لم يقوموا بالتسجيل على المنصة وذلك على كشوفات شهر شباط المقبل، وعليه يتوجب على المزارعين الحائزين والذين تم الترقيم لديهم بضرورة مراجعة شعبة الإنتاج الحيواني في المديرية لمتابعة إصدار دفاتر الحيازة، كما على المزارعين الذين لم يتم الترقيم لديهم ضرورة تفقد أرقام هواتفهم والتأكد أنها فعالة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

البقاء لله

نعـي فـاضل شقيقة النائب السابق المحامي زيد الشوابكة في ذمة الله

حث مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية على التخلي عن خططها لاقتراح تشريعات جديدة تفرض أحكام إعدام إلزامية تطبق حصرا على الفلسطينيين، مضيفا أنها "تتحدى القانون الدو

فلسطين مفوض حقوق الإنسان يدعو إسرائيل لوقف قوانين تطبق الإعدام على الفلسطينيين

مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب: تحويل حزبين إلى المحكمة لعدم التزامهما بأحكام القانون

أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية

أخبار محلية أشغال الكرك تتعامل مع انجرافات على الطريق الرابط مع الأغوار الجنوبية

العين الأسبق صالح ارشيدات

أخبار محلية الفايز ينعى العين الأسبق صالح ارشيدات

هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار حتى السابعة من صباح الخميس

أخبار محلية هذه المناطق في الأردن شهدت أكبر كمية من هطول الأمطار خلال المنخفض الأخير

خطوط النشاط الزلزالي.

عربي ودولي زلزال بقوة 6.5 يضرب العاصمة المكسيكية

الذهب

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة



 






الأكثر مشاهدة