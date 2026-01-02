ترقيم 43 ألف رأس من الماشية إلكترونيا في البادية الشمالية الغربية

الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية زراعة لواء البادية الشمالية الغربية المهندسة عائشه نهار الخزاعلة، إنه تم ترقيم 43 ألف رأس من الضأن والماعز في اللواء منذ انطلاق حملة الترقيم الإلكتروني للماشية.

وأضافت المهندسة الخزاعلة في حديثها لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه واستمرارًا لحملة الترقيم الوطني في لواء البادية الشمالية الغربية والتي انطلقت في الثالث والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، فقد تم إصدار 150 دفتر حيازة لمربي المواشي المرقمين موزعين على قرى اللواء.

اضافة اعلان



ولفتت إلى أن عملية الترقيم الإلكتروني للماشية تمت من خلال لجان المديرية وبمسانده ثلاث لجان من مديريات زراعة، مشيرة إلى استمرار الحملة ما يتطلب من مربي المواشي الذين لم يسجلوا على منصة الترقيم التسجيل عليها، حيث تم فتح بوابة الخدمات للتسجيل اعتبارًا من أمس الخميس.