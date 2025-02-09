تسجيل أعلى حمل كهربائي شتوي في تاريخ الأردن الأحد

وأوضح في تصريح صحفي أن أعلى حمل شتوي خلال فصل شتاء العام الماضي بلغ 4070 ميغاواط، في حين سجل أعلى حمل كهربائي صيفي يوم الرابع عشر من شهر آب عام 2023 وبلغ 4240 ميغاواط.
وأكد البطاينة قدرة شركة الكهرباء الوطنية على تغطية الحمل الكهربائي والاستعداد لتلبية الطلب على الكهرباء، لافتًا إلى أن جميع كوادر الشركة في الميدان لمعالجة أي طارئ.
وقال إن الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة منذ نهاية الأسبوع الماضي تسببت في ارتفاع الحمل الأقصى نتيجة تدني درجات الحرارة.
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