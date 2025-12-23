الثلاثاء 2025-12-23 09:18 م

تسليم 10 مساكن للأسر عفيفة في البادية الشمالية الشرقية

جانب من تسليم المشروع
الثلاثاء، 23-12-2025 07:44 م

الوكيل الإخباري- سلم وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، مشروع مساكن الأسر العفيفة الممول من صندوق الزكاة في منطقة المكيفتة بلواء البادية الشمالية.

وقال الخلايلة إن المشروع يضم 10 وحدات سكنية بكلفة تقدر بـ350 ألف دينار، وهو الثاني لصندوق الزكاة بعد مشروع قرية معاذ بن جبل بمنطقة الأغوار الشمالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني برعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة وتوفير الحياة الكريمة لأفرادها وتأمينها بالمسكن الملائم.


وأوضح أن مساحة الوحدة السكنية الواحدة 85 مترا مربعا، وعلى قطعة أرض مساحتها 400 متر مربع، حيث تم توزيع الوحدات على مستحقيها ضمن معايير وأسس عادلة تتوافق مع تعليمات صندوق الزكاة.


وسلم الخلايلة شهادات حق المنفعة للأسر المستفيدة من المشروع، مثلما كرم نخبة من الداعمين لبرامج صندوق الزكاة ومشروع مساكن الأسر العفيفة بالمكيفتة، معربا عن شكره لبلدية أم القطين والمكيفتة ولكل من ساهم في إنجاز المشروع الذي يجسد قيم الرحمة والتضامن والتكافل التي تعودنا عليها في هذا الوطن المبارك تحت ظل القيادة الهاشمية.


وقال رئيس لجنة بلدية أم القطين والمكيفتة طالب الحماد، إن المشروع مقام على قطعة مساحتها 12 دونما تبرعت بها البلدية لصالح صندوق الزكاة ما يجسد روح التعاون والمسؤولية ومعاني الرحمة والعطاء.


بدوره، أشار مدير أوقاف البادية الشمالية الشرقية الدكتور خلف المساعيد، إلى جهود وزارة الأوقاف في إقامة مشروع إسكان الأسر العفيفة عبر صندوق الزكاة، بما يخفف من معاناة الأسر العفيفة في إيجاد مأوى ملائم لأفرادها في ضوء عدم مقدرتهم على بناء مساكن لهم.


وحضر الحفل، محافظ المفرق فراس أبو الغنم، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومتصرف البادية الشمالية الدكتور فواز الخريشا، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومدير دائرة الحج والعمرة المهندس مجدي البطوش، ومدير عام صندوق الحج فؤاد الكوري، ومدير عام دائرة تنمية أموال الأوقاف يوسف القضاة.


كما تفقد وزير الأوقاف في بلدة خشاع والحسينية بقضاء أم القطين مشروع القاعة المتعددة الأغراض، التي أقامتها الوزارة على أرض وقفية، والتي ستكون متاحة قريبا لمناسبات أبناء المنطقة ،حيث يضم المبنى طابقين، وموقف سيارات، وغرفة حارس، إضافة إلى الأعمال الخارجية من أسوار، وأرصفة، وساحات، وحفرة تجميعية، وخزان مياه، وغرفة ماكينات على السطح، ويقام المشروع على قطعة أرض مساحتها 1807 أمتار مربعة.

 
 


