 
السبت 2025-03-08 08:08 م
 

تسهيلات لإصدار البطاقة التعريفية لمرضى الباركنسون

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 08-03-2025 07:28 م

الوكيل الإخباري-   قامت جمعية العناية بمرضى الباركنسون، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يوم الخميس الماضي، بترتيبات ميسرة لمساعدة مرضى الباركنسون في الحصول على البطاقة التعريفية.

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واستقبلت الجمعية بمقر إصدار البطاقة التعريفية بالمدينة الرياضية، أكثر من 20 مريضًا، حيث جرى تقديم التسهيلات التنظيمية المناسبة لطبيعة حالتهم الصحية، بمشاركة طلاب من مدرسة اليوبيل، والذين سعوا إلى الاطلاع على ظروف المرضى في إطار اهتماماتهم البحثية.


ودعت الجمعية، في بيان صحفي، اليوم السبت، جميع مصابي الباركنسون إلى الحصول على البطاقة التعريفية لما تقدمه من خدمات خاصة بذوي الإعاقة فرضها القانون.


وأفاد المدير التنفيذي للجمعية، أيمن البلبيسي، بأن الجمعية تصدر هوية عضوية لمرضى الباركنسون، يحصل من خلالها المريض على امتيازات وأسعار تفضيلية للعديد من الخدمات الطبية والعلاجية والمستلزمات من الجهات المتعاقد معها من عيادات ومختبرات إلى أشعة وخدمات العلاج الطبيعي والوظيفي والإرشاد النفسي والتغذوي.


وعبّر مرضى الباركنسون المشاركون، عن شكرهم للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على سرعة إنجاز البطاقة واستلامها عبر الهوية الرقمية.

 
 
gnews

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