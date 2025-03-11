تسوية 459 قضية ضريبية لمكلفين وشركات

وتهدف السياسة إلى تقليل الفجوة الرقمية بين الفئات المختلفة، من خلال توفير الفرص المتساوية للوصول إلى التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
كما تهدف إلى توفير فرص عمل مرتبطة بالاقتصاد الرقمي وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستمرارا لنهج الحكومة بتخفيف الأعباء عن الأنشطة الاقتصادية والمستثمرين والمكلفين والمواطنين، قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين ضريبة الدخل والمبيعات والمكلفين بتسوية (459) قضية لمكلفين وشركات.
ويأتي القرار بهدف تحفيز الأنشطة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ومساعدة المكلفين على تسوية أوضاعهم الضريبية.
وضمن القرارات المتعلقة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات دولية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الملحق المعدل لاتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بين الأردن والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
وتأتي الاتفاقية حرصا من البلدين على استمرار تشجيع وحماية الاستثمار، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، وتهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين المستثمرين في البلدين.
كما تأتي الاتفاقية إدراكا من البلدين للأهمية المتزايدة لتشجيع وحماية الاستثمارات، وتحفيز للمستثمرين على اتخاذ مزيد من المبادرات الاستثمارية.
ويهدف ملحق تعديل الاتفاقية إلى تحقيق رغبة الطرفين في أن تتواءم اتفاقية التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بينهما عام 2017م مع أفضل الممارسات الدولية والاتجاهات الحديثة في مجال اتفاقيات الاستثمار الدولية.
وقرر مجلس الوزراء أيضا الموافقة على محضر اجتماع الدورة الأولى للجنة التجارية الأردنية - العراقية المشتركة التي عقدت في بغداد خلال شهر شباط الماضي.
وتخلل اجتماع اللجنة توافقات لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات التجارية والصناعية، والجمارك، والتقييس والسيطرة النوعية، والتعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
افتتاح المجلس العلمي الهاشمي الأول في الرصيفة
-
إغلاق 3 محال لبيع اللحوم في إربد
-
محاضرة في الجامعة الهاشمية بعنوان "أسرار وفتاوى رمضان"
-
السمرات يؤدي اليمين القانونية أمام الملك رئيسا للنيابة العامة
-
تربية الكورة تطلق فعاليات مسابقة تحدي القراءة العربي
-
917 مركبة استفادت من قرارات الشطب في شهرين
-
الديوان الملكي يعزي الفايز/بني صخر
-
تجمع لجان المرأة وجمعية البيئة يبحثان التعاون المشترك