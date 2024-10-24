تسيير رحلات سياحية داخلية لمدينة أم الجمال الأثرية

09:45 م

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الوكيل الإخباري- اتفقت بلدية أم الجمال ومؤسسة الخط الحديدي الحجازي على تسيير رحلات سياحية داخلية من محافظات الوسط والجنوب لمحطة قطار المفرق لإطلاع السياح على موقع أم الجمال الأثري. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة زاهي خليل، إن الهدف من الاتفاق مع بلدية أم الجمال يتمثل بتنشيط السياحة الداخلية ودعم المنتج السياحي لمؤسسات المجتمع المحلي في المنطقة لا سيما في أعقاب دخول مدينة أم الجمال الأثرية ضمن لائحة التراث العالمي.



وأضاف خلال الاجتماع الذي عقد في بلدية أم الجمال، بحضور رئيسها حسن الرحيبه، أن المؤسسة تؤمن بالتعاون مع القطاعات الحكومية والأهلية لتحقيق مفهوم الشراكة الحقيقية لفائدة جميع الأطراف.



وأكد رئيس بلدية أم الجمال حسن الرحيبه استعداد البلدية لتقديم التسهيلات كافة التي من شأنها إنجاح الشراكة مع مؤسسة الخط الحجازي وبما يضمن تنشيط السياحة الداخلية، معربا عن استعداد البلدية لنقل السياح من محطة قطار المفرق إلى موقع أم الجمال الأثري بما يساهم في دعم السياحة الداخلية وتنشيطها وترويجا لموقع أم الجمال.