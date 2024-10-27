تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، برئاسة الأستاذ الدكتور زياد فريز، وبتنسيب من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، إجراء التشكيلات الأكاديمية الآتية:



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