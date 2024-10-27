تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

تعيين كل من:
الأستاذ الدكتور بشير خصاونة نائبًا لرئيس الجامعة
الأستاذ الدكتور فراس قرقز عميدًا لكلية الطب
وتأتي هذه التشكيلات بعد شغور منصب نائب الرئيس للشؤون الطبية إثر صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين سعادة الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي عضوًا في مجلس الأعيان.
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