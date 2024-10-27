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تشكيلات أكاديمية في جامعة العلوم والتكنولوجيا

جامعة العلوم والتكنولوجيا
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الأحد، 27-10-2024 02:33 م

الوكيل الإخباري-     قرر مجلس أمناء جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، برئاسة الأستاذ الدكتور زياد فريز، وبتنسيب من رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم، إجراء التشكيلات الأكاديمية الآتية:

تعيين كل من:

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الأستاذ الدكتور بشير خصاونة نائبًا لرئيس الجامعة

الأستاذ الدكتور فراس قرقز عميدًا لكلية الطب

وتأتي هذه التشكيلات بعد شغور منصب نائب الرئيس للشؤون الطبية إثر صدور الإرادة الملكية السامية بتعيين سعادة الأستاذ الدكتورة سهاد الجندي عضوًا في مجلس الأعيان.

 
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