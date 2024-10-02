تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء

الوكيل الإخباري- قرر رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات إجراء تشكيلات إدارية بين مديري المراكز والوحدات والدوائر الإدارية، على النحو الآتي:



1- تكليف الدكتور محمد واصف عبدالقادر حسن عبد، الأستاذ المساعد في قسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون والتصميم مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.



2- تكليف الدكتور حمزة حسين خلف الموالي، الأستاذ المشارك في قسم المحاسبة بكلية الأعمال مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون المالية.

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3- تكليف الدكتور نبيل يوسف عقلة الكردي، الأستاذ في قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير دائرة الهندسة.



4- تكليف الدكتور راكان أيوب علي العدوان، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب قائماً بأعمال مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة.



5- تكليف الفاضلة لانا كمال خالد أبو فرحة القيام بأعمال مدير وحدة الشؤون المالية.

6- تكليف السيد محمد حمدالله رضوان الخريسات القيام بأعمال نائب مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.



7- تكليف السيد عادل سعد الدين علي الثبيتات القيام بأعمال مدير دائرة اللوازم.



كما قرر عبيدات تكليف الآتية أسماؤهم مدراء لمراكز الجامعة وعلى النحو الآتي: