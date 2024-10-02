تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء

1- تكليف الدكتور محمد واصف عبدالقادر حسن عبد، الأستاذ المساعد في قسم الفنون الموسيقية بكلية الفنون والتصميم مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون الثقافية.
2- تكليف الدكتور حمزة حسين خلف الموالي، الأستاذ المشارك في قسم المحاسبة بكلية الأعمال مساعداً لرئيس الجامعة للشؤون المالية.
3- تكليف الدكتور نبيل يوسف عقلة الكردي، الأستاذ في قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير دائرة الهندسة.
4- تكليف الدكتور راكان أيوب علي العدوان، الأستاذ المساعد في قسم علم الاجتماع بكلية الآداب قائماً بأعمال مدير وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
5- تكليف الفاضلة لانا كمال خالد أبو فرحة القيام بأعمال مدير وحدة الشؤون المالية.
6- تكليف السيد محمد حمدالله رضوان الخريسات القيام بأعمال نائب مدير وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
7- تكليف السيد عادل سعد الدين علي الثبيتات القيام بأعمال مدير دائرة اللوازم.
كما قرر عبيدات تكليف الآتية أسماؤهم مدراء لمراكز الجامعة وعلى النحو الآتي:
1. تكليف الدكتور إبراهيم محمد خالد برقان، الأستاذ في قسم أصول الدين بكلية الشريعة قائماً بأعمال مدير المركز الثقافي الإسلامي.
2. تكليف الدكتور لؤي مدحت عوني النمر، الأستاذ المشارك في قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.
مع استمرار باقي مدراء المركز في مواقعهم
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