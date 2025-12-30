الأربعاء 2025-12-31 12:06 ص

تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد
تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد
الثلاثاء، 30-12-2025 11:20 م
الوكيل الإخباري-  أعلن الأمين العام للرعاية الصحية الأولية والأوبئة بوزارة الصحة، الدكتور رياض الشياب، تشكيل فرق ميدانية متخصصة لمتابعة أداء المراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة إربد.اضافة اعلان


وأكد الشياب، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الزيارات التفقدية للمراكز الصحية التابعة لمديرية صحة محافظة إربد؛ لتقديم الخدمة الصحية المثلى للمواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لعدد من المراكز الصحية في المحافظة، بحث خلالها، في اجتماع عُقد في مبنى مديرية صحة محافظة إربد مع رؤساء الأقسام كافة، وضع خطة واضحة لرفع سوية العمل الميداني وتفقد واقع الخدمات والمخزون الاستراتيجي للأدوية، بالإضافة إلى رصد الاحتياجات الفعلية من الكوادر البشرية والأجهزة والمعدات الحديثة.

وشدد الشياب، خلال لقائه بالمسؤولين، على تفعيل دور الرقابة والتفتيش كأداة أساسية لضبط جودة العمل، مؤكدًا أهمية التزام الكوادر العاملة بأوقات الدوام الرسمي.

وأوضح أن الرقابة تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسين تجربة المريض في المركز الصحي وضمان حصوله على الرعاية اللازمة دون تأخير، مع متابعة دقيقة لأعمال الصيانة الدورية وتطوير البنية التحتية للمرافق الصحية.

وأشار الشياب إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سعي وزارة الصحة المستمر لتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، لافتًا إلى أن الميدان هو المقياس الحقيقي لنجاح الخطط الصحية، وأن المتابعة الحثيثة والمستمرة هي السبيل لتجاوز العقبات وتلبية تطلعات المواطنين في محافظة إربد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي الخارجية القطرية: أمن السعودية ودول الخليج جزء لا يتجزأ من أمن قطر

الطلب على الكاز يتجاوز 80 مليون لتر الثلاثاء

أخبار محلية الطلب على الكاز يتجاوز 80 مليون لتر الثلاثاء

واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

عربي ودولي واشنطن تدرس ملابسات محاولة استهداف مقر إقامة بوتين

ل

أسواق ومال محضر اجتماع المركزي الأمريكي يظهر انقساماً شديداً بين مسؤوليه

ب

أسواق ومال ترامب يلمح لإقالة رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي

ل

عربي ودولي قرقاش: موقف الإمارات بشأن اليمن يقدّم الاستقرار على التصعيد

تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

أخبار محلية تشكيل فرق ميدانية لمتابعة أداء المراكز الصحية بإربد

ل

أخبار محلية لجنة مجلس محافظة مأدبا تتفقد الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي



 






الأكثر مشاهدة