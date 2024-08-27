تشييع جثمان الرائد طارق السرحان من مرتبات الأمن العام

ونقل العميد هاكوز، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
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