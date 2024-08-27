تشييع جثمان الرائد طارق السرحان من مرتبات الأمن العام

الوكيل الإخباري- مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد أمن إقليم الشمال العميد نورز هاكوز بتشييع جثمان الرائد طارق خلف السرحان من مرتب قيادة معسكر مديرية الأمن العام إلى مقبرة بلدة سمر في محافظة إربد .

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