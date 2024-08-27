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تشييع جثمان الرائد طارق السرحان من مرتبات الأمن العام

قائد أمن إقليم الشمال يشارك بتشييع جثمان الرائد طارق خلف السرحان
قائد أمن إقليم الشمال يشارك بتشييع جثمان الرائد طارق خلف السرحان
الثلاثاء، 27-08-2024 08:33 م

الوكيل الإخباري-   مندوباً عن مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد أمن إقليم الشمال العميد نورز هاكوز بتشييع جثمان الرائد طارق خلف السرحان من مرتب قيادة معسكر مديرية الأمن العام إلى مقبرة بلدة سمر في محافظة إربد .

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ونقل العميد هاكوز، أحر مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي المديرية لذوي الفقيد سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 
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