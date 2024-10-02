 
الأربعاء 2024-10-02 11:30 ص
 

تضامن تنظم تدريبا متخصصا ببناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية

تضامن
تضامن
الأربعاء، 02-10-2024 11:00 ص

الوكيل الإخباري-   نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، تدريبا متخصصا حول بناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية، ضمن إطار مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا".

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، استمر التدريب الذي عقد أخيرا لمدة 3 أيام في العاصمة عمان، بمشاركة 41 ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية - مراكز الخدمات النهارية الدامجة ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مديريات إدارة حماية الأسرة ومكاتب الحماية ومراكز التأهيل المجتمعي في وكالة الغوث والجمعية الأردنية للعمل الاجتماعي، إضافة إلى اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية.


وتضمن البرنامج الذي استهدف الحالات خلال الأزمات، التدريب على المصطلحات والمفاهيم العامة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات الشاملة للناجيات من العنف وآليات التدخل والميثاق الأخلاقي لمقدمي الخدمات وكيفية جمع المعلومات عن حالات العنف في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عرض نماذج لبعض ممارسات العنف الواقعة على النساء والفتيات والتعرف على الإطار القانوني الدولي من اتفاقيات دولية مهتمة بحماية النساء من العنف.
وأشار البيان، الى أن "تضامن" قدمت جلسة متخصصة حول وصول النساء للعدالة ضمن التشريعات الوطنية منها، قانون العقوبات الأردني وقانون الأحوال الشخصية.

 
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