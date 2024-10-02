تضامن تنظم تدريبا متخصصا ببناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، تدريبا متخصصا حول بناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية، ضمن إطار مشروع "متحدون في مواجهة العنف ضد المرأة والفتيات أثناء وما بعد جائحة كورونا".

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وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، استمر التدريب الذي عقد أخيرا لمدة 3 أيام في العاصمة عمان، بمشاركة 41 ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية - مراكز الخدمات النهارية الدامجة ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مديريات إدارة حماية الأسرة ومكاتب الحماية ومراكز التأهيل المجتمعي في وكالة الغوث والجمعية الأردنية للعمل الاجتماعي، إضافة إلى اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية.