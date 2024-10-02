تضامن تنظم تدريبا متخصصا ببناء قدرات مقدمي الخدمات النفسية والاجتماعية

وبحسب بيان للجمعية اليوم الأربعاء، استمر التدريب الذي عقد أخيرا لمدة 3 أيام في العاصمة عمان، بمشاركة 41 ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية - مراكز الخدمات النهارية الدامجة ومكاتب الخدمة الاجتماعية في مديريات إدارة حماية الأسرة ومكاتب الحماية ومراكز التأهيل المجتمعي في وكالة الغوث والجمعية الأردنية للعمل الاجتماعي، إضافة إلى اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية.
وتضمن البرنامج الذي استهدف الحالات خلال الأزمات، التدريب على المصطلحات والمفاهيم العامة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والخدمات الشاملة للناجيات من العنف وآليات التدخل والميثاق الأخلاقي لمقدمي الخدمات وكيفية جمع المعلومات عن حالات العنف في القطاع الصحي، بالإضافة إلى عرض نماذج لبعض ممارسات العنف الواقعة على النساء والفتيات والتعرف على الإطار القانوني الدولي من اتفاقيات دولية مهتمة بحماية النساء من العنف.
وأشار البيان، الى أن "تضامن" قدمت جلسة متخصصة حول وصول النساء للعدالة ضمن التشريعات الوطنية منها، قانون العقوبات الأردني وقانون الأحوال الشخصية.
-
أخبار متعلقة
-
ضبط اعتداءات ضخمة على المياه في وادي السير
-
رئيس جامعة مؤتة يتفقد مواقع استقبال الطلبة المستجدين
-
62.9 % نسبة النجاح بامتحان الشامل.. وهذا رابط النتائج
-
التوثيق الملكي يصدر كتاب "الإدارة الأردنية في فلسطين"
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تسلل وتهريب
-
حسان بالمفرق.. تفقد مركزا صحي رحاب وأوعز بدعم مدرسة في بلعما
-
لبنان يتسلم دفعة المساعدات الأردنية الثالثة
-
إعلان نتائج الشامل للدورة الصيفية اليوم الأربعاء