تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية

الوكيل الإخباري- بحث أمين عام اتحاد الأكاديميين والعلماء العرب الأستاذ أحمد كامل بكر مع مدير مشروع ريادة الأعمال المهنية في مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد عواد، سبل التعاون الممكنة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وتمكين الشباب والمرأة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي للمملكة – محرك الريادة والابتكار. اضافة اعلان





وجرى الاجتماع بحضور كل من الدكتور أنور العطياني مدير التدريب في الاتحاد، والمهندس حمزة أبو عاصي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والدكتور صقر العموري رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد والخبير في الذكاء الاصطناعي والمحكم في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، ومن جانب مؤسسة التدريب المهني إلهام أبومنى من المشروع السياحي، وسهاد الحمارنة من مديرية الاتصال والإعلام، ومنال أبوجزر من وحدة تشغيل الخريجين.



وناقش الجانبان فرص تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتنفيذ دورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية عقد مؤتمرات عربية ودولية مشتركة تُعنى بالريادة والابتكار واستشراف مهارات المستقبل.



كما تناول الاجتماع آليات تأهيل الشباب العربي في الجمهورية العربية السورية ودول الخليج العربي، من خلال اتفاقيات تعاون لتدريبهم على المهن المطلوبة في أسواق العمل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات العربية في مجالات التسويق الإلكتروني والسياحة التعليمية والعلاجية والعمل عن بُعد.



وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتطوير المبادرات العربية في مجال الريادة والابتكار، وتمكين الكفاءات المهنية العربية للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإبداع والتكنولوجيا.