تطوير برامج تدريبية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال المهنية

وجرى الاجتماع بحضور كل من الدكتور أنور العطياني مدير التدريب في الاتحاد، والمهندس حمزة أبو عاصي المتخصص في الذكاء الاصطناعي، والدكتور صقر العموري رئيس قطاع الذكاء الاصطناعي في الاتحاد والخبير في الذكاء الاصطناعي والمحكم في جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز، ومن جانب مؤسسة التدريب المهني إلهام أبومنى من المشروع السياحي، وسهاد الحمارنة من مديرية الاتصال والإعلام، ومنال أبوجزر من وحدة تشغيل الخريجين.
وناقش الجانبان فرص تطوير برامج تدريبية مشتركة، وتنفيذ دورات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية عقد مؤتمرات عربية ودولية مشتركة تُعنى بالريادة والابتكار واستشراف مهارات المستقبل.
كما تناول الاجتماع آليات تأهيل الشباب العربي في الجمهورية العربية السورية ودول الخليج العربي، من خلال اتفاقيات تعاون لتدريبهم على المهن المطلوبة في أسواق العمل، وتعزيز الشراكة مع الجامعات العربية في مجالات التسويق الإلكتروني والسياحة التعليمية والعلاجية والعمل عن بُعد.
وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتطوير المبادرات العربية في مجال الريادة والابتكار، وتمكين الكفاءات المهنية العربية للمساهمة في بناء اقتصاد معرفي تنافسي قائم على الإبداع والتكنولوجيا.
