تعادل النشامى وكوستاريكا 2-2 في مباراة ودية

الوكيل الإخباري- تعادل المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره منتخب كوستاريكا بنتيجة 2-2، في مباراة ودية أقيمت مساء الجمعة على ملعب ماردن في مدينة أنطاليا التركية.





وسجل بهاء فيصل الهدف الأول للنشامى عند الدقيقة 50، قبل أن يعزز إبراهيم صبرة النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 76، فيما قلص منتخب كوستاريكا الفارق عبر ركلة جزاء في الدقيقة 83، قبل أن يدرك التعادل في الدقيقة 90.



والتقى "النشامى" مع كوستاريكا ضمن معسكره التدريبي المقام حالياً في تركيا، استعداداً للمشاركة التاريخية في كأس العالم 2026.



ويسعى المدير الفني للمنتخب الوطني جمال سلامي للاستفادة من هذه المواجهة من خلال البحث عن حلول لتعويض الغيابات المتوقعة بسبب الإصابات.



كما سيخوض المنتخب الوطني مباراة ودية أخرى أمام نيجيريا عند الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 31 آذار على ذات الملعب.



وتضم قائمة المنتخب للتجمع 26 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، عبد الرحمن سليمان، عبدالله نصيب، يزن العرب، حسام أبو ذهب، محمد أبو النادي، سليم عبيد، يوسف أبو الجزر، أحمد عساف، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، محمد طه، إبراهيم سعادة، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابدة، يوسف قشي، محمد الداوود، محمود مرضي، موسى التعمري، إبراهيم صبرة، عودة الفاخوري، محمد أبو زريق، علي عزايزة، وبهاء فيصل.



ويذكر أن منتخب النشامى سيقيم تجمعه الأخير قبل خوض نهائيات كأس العالم في شهري أيار وحزيران، حيث يلتقي مع سويسرا مساء الأحد 31 أيار في مدينة سانت غالن، قبل أن يغادر إلى الولايات المتحدة لمواجهة كولومبيا مساء الأحد 7 حزيران في مدينة سان دييغو، على أن يستقر في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأميركية.



ويستعد منتخب النشامى للمشاركة الأولى في تاريخه ببطولة كأس العالم، حيث استقر في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخبات الأرجنتين والجزائر والنمسا.



ويسعى الاتحاد الأردني لكرة القدم من خلال توفير هذه المعسكرات إلى تقديم كافة سبل الدعم للمنتخب الوطني، لضمان ظهور مشرف يليق بسمعة الكرة الأردنية في المحفل العالمي الكبير.









