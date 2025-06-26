تعبيد عدد من الطرق في لواء بني عبيد بكلفة 120 ألف دينار

الوكيل الإخباري- أنهت بلدية بني عبيد فتح وتعبيد عدد من الطرق في منطقة الحصن بلواء بني عبيد بكلفة وصلت إلى 120 ألف دينار، بحسب رئيس البلدية المهندس جمال أبو عبيد.

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