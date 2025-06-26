تعبيد عدد من الطرق في لواء بني عبيد بكلفة 120 ألف دينار

وقال أبو عبيد لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الخميس، إن عملية التعبيد تمت بطريقة السيلينكوت، مبينًا أن الطرق المستهدفة بعملية التعبيد، الشوارع الواقعة خلف المؤسسة المدنية وشوارع "الخربة" و"الجدة".
وأكد، أهمية هذه المشاريع في تحسين جودة الحياة في المنطقة، حيث يسهم ذلك في تسهيل حركة النقل والمواصلات وتخفيف الازدحام، مؤكدًا أن خطة البلدية ترتكز على التزام البلدية بتعزيز جودة البنية التحتية وتوجيه الجهود نحو تحسين حياة المواطنين في مناطق اللواء كافة.
وأضاف، أنه سيتم في العام المقبل تعبيد هذه الشوارع بطريقة الخلطات الإسفلتية، داعيًا جميع المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات تتعلق بأعمال التعبيد، مؤكدًا أن مصلحة المجتمع تأتي في مقدمة أولويات البلدية، مؤكدًا استمرار جهود البلدية في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين بالشكل المثالي و المطلوب.
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