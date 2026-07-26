تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار

وتتضمن التعديلات فصل هذا المقطع إلى اتجاهين مروريين، بحيث يتيح الاتجاه الأول للمركبات مواصلة السير باتجاه طريق المطار، فيما يسمح الاتجاه الثاني للمركبات القادمة من كوريدور عبدون بالدخول مباشرة إلى ضاحية النخيل وحي الصحابة، دون الحاجة إلى الدخول إلى طريق المطار.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تخفيف الضغط المروري على طريق المطار، وتسهيل حركة المركبات القادمة من النفق باتجاه ضاحية النخيل ومرج الحمام، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة.
ودعت وزارة الأشغال العامة والإسكان المواطنين ومستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بالإشارات الإرشادية والتحويلات المرورية في موقع العمل، حفاظًا على سلامة الجميع.
-
أخبار متعلقة
-
المجلس التمريضي والأونروا يواصلان تنفيذ برنامج الرعاية الصحية الأولية
-
ارتيموس يحتضن أمسية شعرية في مهرجان جرش
-
افتتاح المركز الحكومي السادس عشر والأخير في غرب عمّان تشغيليا وتجريبيا
-
أمانة عمّان تغلق نفق الملك طلال (الدوار الثالث) ليلاً اعتبارا من مساء اليوم- تفاصيل
-
إعلان نتائج المقبولين بالمكرمة الملكية لأبناء المتقاعدين العسكريين
-
الصفدي ونظيرته الكندية يبحثان تداعيات التصعيد بالمنطقة
-
بني مصطفى: نسعى لمواصلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
-
توجه لشمول أصحاب المهن والحرف الحرة والعاملين على تطبيقات النقل الذكي بالضمان