تعديلات مرورية قريبًا على طريق المطار

الوكيل الإخباري- تعلن وزارة الأشغال العامة والإسكان أنها تستكمل حاليا أعمال التجهيز اللازمة للبدء بتنفيذ تعديلات مرورية عند تقاطع الأمير الحسين، للمركبات القادمة من مخرج النفق عبر كوريدور عبدون، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز السلامة على طريق المطار.

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وتتضمن التعديلات فصل هذا المقطع إلى اتجاهين مروريين، بحيث يتيح الاتجاه الأول للمركبات مواصلة السير باتجاه طريق المطار، فيما يسمح الاتجاه الثاني للمركبات القادمة من كوريدور عبدون بالدخول مباشرة إلى ضاحية النخيل وحي الصحابة، دون الحاجة إلى الدخول إلى طريق المطار.



وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تأتي في إطار تخفيف الضغط المروري على طريق المطار، وتسهيل حركة المركبات القادمة من النفق باتجاه ضاحية النخيل ومرج الحمام، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية في المنطقة.