تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

ووفقًا للتعديل، يبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 2 ظهرًا، وذلك للمغادرين من العرب، والدبلوماسيين، والمجموعات السياحية، والمركبات الخاصة.
وفيما يخص خدمة VIP، فيبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 12 ظهرًا.
ونوّهت إدارة أمن الجسور إلى أن المعبر التجاري سيكون مغلقًا في ذلك اليوم.
وقالت الإدارة إن الحركة ستعود إلى طبيعتها صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.
وشددت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة.
-
أخبار متعلقة
-
اطلاق صفارات الإنذار في الأردن
-
وزير الطاقة يؤكد أهمية ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع
-
"سلطة العقبة": العمل في ميناء ومطار العقبة مستمر وبدون توقف
-
تخريج الدفعة الثانية من دورة المظليين الخاصة بتلاميذ جامعة مؤتة فوج 35
-
محافظ العقبة: الموانئ والمطار يعملان بشكل طبيعي والرحلات دون تغيير
-
الزرقاء: ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك وإتلافها
-
الحكومة: لا قرارات بإخلاء مطار أو ميناء العقبة
-
السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها من التوجه إلى مطار وميناء العقبة