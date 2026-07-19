تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور، الأحد، عن تعديل ساعات العمل الرسمية عبر جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 23/7/2026 فقط.

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ووفقًا للتعديل، يبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 2 ظهرًا، وذلك للمغادرين من العرب، والدبلوماسيين، والمجموعات السياحية، والمركبات الخاصة.



وفيما يخص خدمة VIP، فيبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 12 ظهرًا.



ونوّهت إدارة أمن الجسور إلى أن المعبر التجاري سيكون مغلقًا في ذلك اليوم.



وقالت الإدارة إن الحركة ستعود إلى طبيعتها صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.