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تعديل ساعات العمل عبر جسر الملك حسين الخميس المقبل

تنويه هام للمسافرين عبر جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الأحد، 19-07-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور، الأحد، عن تعديل ساعات العمل الرسمية عبر جسر الملك حسين ليوم الخميس الموافق 23/7/2026 فقط.

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ووفقًا للتعديل، يبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 2 ظهرًا، وذلك للمغادرين من العرب، والدبلوماسيين، والمجموعات السياحية، والمركبات الخاصة.


وفيما يخص خدمة VIP، فيبدأ العمل الساعة 8 صباحًا وينتهي الساعة 12 ظهرًا.


ونوّهت إدارة أمن الجسور إلى أن المعبر التجاري سيكون مغلقًا في ذلك اليوم.


وقالت الإدارة إن الحركة ستعود إلى طبيعتها صباح يوم الجمعة الموافق 24/7/2026.


وشددت على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية ضرورة إبراز الحجز المسبق عند مدخل الجسر، والتواجد قبل موعد الحجز بساعة واحدة.

 
 


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