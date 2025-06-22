تعديل ساعات العمل في جسر الملك حسين

ونبهت المسافرين القادمين والمغادرين بأن ساعات عمل الجسر من الأحد ولغاية الخميس المقبلين ستصبح من الساعة الـ8 صباحا ولغاية الساعة الـ2 ظهرا.
وأكدت أن أي تعديل على ساعات العمل سوف يتم نشره عبر صفحة الإدارة على منصة “فيسبوك”.
وللاستفسار التواصل على الأرقام (0096264295616) و(0096264295617)، و(0096253581030)، أو عبر رسائل صفحة الإدارة.
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