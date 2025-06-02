الإثنين 2025-06-02 10:54 ص
 

تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين خلال عيد الأضحى

جسر الملك حسين
جسر الملك حسين
 
الإثنين، 02-06-2025 09:07 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في بيان رسمي، جدول عمل جسر الملك حسين خلال عطلة وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 5 حزيران 2025 وتستمر حتى يوم الجمعة الموافق 13 حزيران 2025، مشيرة إلى مواعيد عمل الجسر لكافة الفئات من العرب، والـ VIP، والدبلوماسيين، والأجانب، وقوافل الحجاج، والمركبات الخاصة.اضافة اعلان


وتالياً الجدول :


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