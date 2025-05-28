الأربعاء 2025-05-28 11:04 م
 

تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

إدارة أمن الجسور
إدارة أمن الجسور
 
الأربعاء، 28-05-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل، الموافق الأول من حزيران، وذلك لتنظيم حركة المسافرين والشحن.

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وقالت الإدارة إن حركة العبور عبر الجسر يوم الأحد ستبدأ من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) ولغاية الساعة الثانية عشرة والنصف (12:30) ظهراً لجميع المسافرين وحركة الشحن.


وأضافت أن الجسر سيكون مغلقاً أمام حركة الشحن فقط يوم الاثنين الموافق 2 حزيران، فيما تعود حركة المسافرين إلى وضعها المعتاد من الساعة الثامنة صباحاً (8:00) وحتى الرابعة مساءً (16:00) اعتباراً من اليوم ذاته.


أما بالنسبة لحركة الشحن، فستستأنف بشكل طبيعي اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 حزيران 2025.
ودعت إدارة أمن الجسور جميع المسافرين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة ومتابعة المستجدات من خلال القنوات الرسمية.

 
gnews

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