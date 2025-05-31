تعرفة بند فرق أسعار الوقود "صفر" لشهر حزيران

02:08 م

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الوكيل الإخباري- أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، أن مجلس المفوضين قرّر خلال جلسته التي عقدت السبت، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء لشهر حزيران 2025 بقيمة الصفر. اضافة اعلان





وأضاف السعايدة أن القيمة المحددة هي ذاتها المعتمدة لشهر أيار الجاري.