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تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آذار بقيمة صفر

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 28-02-2025 03:55 م
الوكيل الإخباري-   قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرّر في جلسته المنعقدة الجمعة، تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر آذار المقبل لعام 2025 بقيمة صفر.اضافة اعلان


وأضاف السعايدة بأنها بالقيمة نفسها التي تم تحديدها لشهر شباط الحالي.
 
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