تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

الوكيل الإخباري - استقرت غالبية أسعار أصناف الخضار اليوم الأحد في السوق المركزي.



ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي، وصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار، بينما تراوح سعر الخيار بين 25 و45 قرشا للكيلو، والكوسا بين 35 و65 قرشا للكيلو.



ووصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات إلى 5571.589 طنا.















