 
الأحد 2024-08-11 10:27 ص
 
 

تعرف على أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

كيلو البندورة يصل الى نصف دينار في السوق المركزي
كيلو البندورة يصل الى نصف دينار في السوق المركزي




 

الأحد، 11-08-2024 09:15 ص

الوكيل الإخباري - استقرت غالبية أسعار أصناف الخضار اليوم الأحد في السوق المركزي.


ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق  المركزي، وصل سعر كيلو البندورة إلى نصف دينار، بينما تراوح سعر الخيار بين 25 و45 قرشا للكيلو، والكوسا بين 35 و65 قرشا للكيلو.


ووصلت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات إلى 5571.589 طنا.

Image1_820241191344305913748.jpg





gnews

أحدث الأخبار

وزارة العمل

أخبار محلية 173 دعوى أجور عمالية سُجلت لدى العمل في النصف الأول من العام

دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد إيران بعد تعرّض حملته الانتخابية للاختراق

ارشيفية

أخبار محلية 3 اصابات بحوادث متفرقة على طرق خارجية

تعبيرية

طب وصحة طريقة لتقليل نسبة النترات في الخضروات

السنوار

فلسطين مسؤول سابق في الموساد: السنوار لم يضعف بل ازداد قوة خلافا لكل التقديرات

تعبيرية

طب وصحة القشعريرة في الأطراف قد تشير إلى مرض التصلب المتعدد

مدينة حمد

فلسطين مصابون في غارات إسرائيلية على مدينة حمد

جامعة اليرموك

أخبار محلية اليرموك: اعتماد دبلوم التعليم الدامج ضمن البرامج المعتمدة لرتب المعلمين





 


 



الأكثر مشاهدة