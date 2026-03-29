الأحد 2026-03-29 10:20 ص

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد
 
الأحد، 29-03-2026 09:20 ص
الوكيل الإخباري-  بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2668 طنا، فيما بلغت كمية الفواكه 455 طنا والورقيات 272 طنا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت اليوم، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10- 20 قرشا، البصل الناشف 25- 40 قرشا، البطاطا 25- 50 قرشا، البندورة 30- 50 قرشا، الثوم الأخضر 60-100 قرش، الجزر 30- 45 قرشا، الخس 20-30 قرشا، الخيار 45 - 70 قرشا، الزهرة 20- 40 قرشا، الكوسا 35- 60 قرشا، الليمون 50 - 120 قرشا، الملفوف 25- 30 قرشا، والموز البلدي 50 - 85 قرشا.
 
 


