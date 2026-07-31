تعرف على اعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم

وبحسب التقرير سجلت محطة دير علا أعلى درجة حرارة بلغت 43.7 درجة مئوية، تلتها محطة وادي الريان بـ 43.0 درجة مئوية، ومحطة الباقورة بـ 42.9 درجة مئوية، ومطار الملك الحسين في العقبة بـ 42.5 درجة مئوية.
كما سجلت محطة غور الصافي 42.3 درجة مئوية، والأزرق الجنوبي 41.9 درجة مئوية، والصفاوي 40.9 درجة مئوية، والضليل 39.9 درجة مئوية، والجفر 39.0 درجة مئوية، في حين سجلت محطة الزرقاء 38.6 درجة مئوية.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يؤكد مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء لتنفيذ خطة السلام في غزة
-
الأردن يرحب بإعلان ترامب بشأن تنفيذ المراحل التالية من خطة السلام الشاملة في غزة
-
يوم وظيفي للسيدات في لواء الأغوار الشمالية غداً السبت
-
زراعة الأغوار الشمالية تكثف إجراءاتها التوعوية للحد من آثار موجة الحر على القطاع الزراعي
-
زراعة المفرق تدعو المزارعين لأخذ الحيطة والحذر خلال موجة الحر الحالية
-
الملك يبحث مع رئيس الوزراء الكندي خفض التصعيد الإقليمي وتطورات الضفة وغزة
-
إغلاق مؤقت لـ "حديقة النشامى" لاستكمال أعمال تركيب مضمار المشي
-
الأردن يعزي الجزائر بضحايا انقلاب حافلة في ولاية بومرداس