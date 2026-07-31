تعرف على اعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم

10:47 م

الوكيل الإخباري- أصدرت إدارة الأرصاد الجوية الأردنية تقريراً بأعلى درجات حرارة عظمى سجلت في المحطات التابعة لها على مستوى المملكة حتى الساعة 9:00 من مساء اليوم الجمعة. اضافة اعلان





وبحسب التقرير سجلت محطة دير علا أعلى درجة حرارة بلغت 43.7 درجة مئوية، تلتها محطة وادي الريان بـ 43.0 درجة مئوية، ومحطة الباقورة بـ 42.9 درجة مئوية، ومطار الملك الحسين في العقبة بـ 42.5 درجة مئوية.



كما سجلت محطة غور الصافي 42.3 درجة مئوية، والأزرق الجنوبي 41.9 درجة مئوية، والصفاوي 40.9 درجة مئوية، والضليل 39.9 درجة مئوية، والجفر 39.0 درجة مئوية، في حين سجلت محطة الزرقاء 38.6 درجة مئوية.





