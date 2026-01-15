الخميس 2026-01-15 03:34 م

تعليمات جديدة لتأجيل خدمة العلم للمقيمين خارج المملكة لعام 2026

الخميس، 15-01-2026
صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، تعليمات أسس وشروط تأجيل خدمة العلم للمكلفين المقيمين خارج المملكة لسنة 2026، والتي حددت الضوابط الناظمة لطلبات التأجيل وفق مدد إقامة محددة.


ونصّت التعليمات على أن تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة يُشترط أن تكون مدة إقامته خارج الأردن لا تقل عن أربعة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الدعوة لخدمة العلم.

وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم أوضاع المكلفين المقيمين خارج البلاد، وتحديد الأسس القانونية التي تتيح لهم الاستفادة من تأجيل خدمة العلم ضمن شروط واضحة ومعتمدة.

وتالياً التعليمات:


Image1_1202615143642864112865.jpg
Image2_1202615143642864112865.jpg
Image3_1202615143642864112865.jpg
 
 


