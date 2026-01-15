تعليمات جديدة لتأجيل خدمة العلم للمقيمين خارج المملكة لعام 2026

ونصّت التعليمات على أن تأجيل خدمة العلم للمكلف المقيم خارج المملكة يُشترط أن تكون مدة إقامته خارج الأردن لا تقل عن أربعة أشهر متصلة، أو ستة أشهر متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة، وذلك اعتبارًا من تاريخ الدعوة لخدمة العلم.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم أوضاع المكلفين المقيمين خارج البلاد، وتحديد الأسس القانونية التي تتيح لهم الاستفادة من تأجيل خدمة العلم ضمن شروط واضحة ومعتمدة.
وتالياً التعليمات:
