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تعليمات معدلة للقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية

رجل إدارة السير
ادارة السير
 
الأحد، 01-06-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري-   صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاحد، تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2025.

وجاء في التعليمات الجديد:

تعدل المادة 5 من التعليمات الأصلية بالغاء عبارة 80 ملغم الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة 50 ملغم.

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