تعليمات معدلة للقيادة تحت تأثير المشروبات الروحية

الوكيل الإخباري- صدرت في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاحد، تعليمات معدلة لتعليمات قيادة المركبات تحت تأثير المشروبات الروحية لسنة 2025.



وجاء في التعليمات الجديد:



تعدل المادة 5 من التعليمات الأصلية بالغاء عبارة 80 ملغم الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة 50 ملغم.

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