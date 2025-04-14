تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

ويصادف يوم العلم الأردني في السادس عشر من نيسان كل عام، حيث يتم رفع العلم الأردني بمقاساته المختلفة على مباني الجامعات، إلى جانب متابعة الصفحة الرسمية لحملة "علمنا عال"، والمشاركة في المنشورات الخاصة بالحملة.
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