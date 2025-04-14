الإثنين 2025-04-14 08:31 م
 

تعميم على جميع الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة

الجامعة الأردنية
الجامعة الاردنية
 
الإثنين، 14-04-2025 06:50 م
الوكيل الإخباري-   عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين، على الجامعات الرسمية، بضرورة التحضير للاحتفال باليوم الوطني للعلم، بحسب ما صرح به الناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب.اضافة اعلان


ويصادف يوم العلم الأردني في السادس عشر من نيسان كل عام، حيث يتم رفع العلم الأردني بمقاساته المختلفة على مباني الجامعات، إلى جانب متابعة الصفحة الرسمية لحملة "علمنا عال"، والمشاركة في المنشورات الخاصة بالحملة.
 
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