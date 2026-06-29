تعميم على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية

الوكيل الإخباري- صدر تعميم رسمي حديثا ووزع على الوزارات والمؤسسات والهيئات كافة حيث شدد على منع تصوير اي مخاطبات او وثائق او كتب رسمية ونشرها عبر اي مجموعات على وسائل التواصل في الاردن والخارج .

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