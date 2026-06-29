تعميم على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية

واكد التعميم ان نشر او تداول او تسريب الكتب الرسمية يعرض الموظفين للمساءلة امام لجان التأديب والإحالة إلى القضاء .
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