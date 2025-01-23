تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

ووجه رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تعميما إلى الوزارات والدوائر الحكومية اعلمهم فيه قرار مجلس الوزراء بالتقيد بعدم صرف اي مبالع مالية أو مكافأت او بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية إلا إذا كان انعقاد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.
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