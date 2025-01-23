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تعميم من رئيس الوزراء الى جميع الوزارات والدوائر الحكومية

جعفر حسان
جعفر حسَّان
الخميس، 23-01-2025 06:32 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرَّر مجلس الوزراء عدم صرف أيّ مبالغ ماليَّة أو مكافآت أو بدلات للموظَّفين من أعضاء اللِّجان الحكوميَّة في حال كان انعقاد أعمال هذه اللِّجان خلال أوقات الدَّوام الرَّسمي.

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ووجه  رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان تعميما إلى الوزارات والدوائر الحكومية  اعلمهم فيه قرار مجلس الوزراء بالتقيد بعدم صرف اي مبالع مالية أو مكافأت او بدلات للموظفين من أعضاء اللجان الحكومية إلا إذا كان انعقاد اجتماعات هذه اللجان خارج اوقات الدوام الرسمي.

 

 ووجه حسان وزير الدولة للشؤون القانونية ووزير الدولة لتطوير القطاع العام بدراسة موضوع اللجان الحكومية والمكافآت والبدلات الممنوحة لاعضائها بصورة شمولية وبما يضمن حوكمة عمل هذه اللجان وعدم التوسع في تشكيلها وضبط آلية صرف المكافآت لاعضائها على أن يتم رفع توصيات إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص بأسرع وقت ممكن.

 
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