تعميم من وزارة الاوقاف على جميع مساجد المملكة

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الوكيل الإخباري- عمم أمين عام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلاميّة، الدكتور عبدالله العقيل، على مديري مديريات الأوقاف، لتوجيه الأئمة ومؤذني المساجد لبث تكبيرات العيد عبر مكبرات الصوت بعد الأذان من صبيحة يوم عرفة حتى رابع أيام عيد الأضحى المبارك . اضافة اعلان





وبحسب التعميم الذي صدر، اليوم الأربعاء، فإن بث تكبيرات العيد يأتي تطبيقًا لسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالتكبير أيام عيد الأضحى.