تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس غائم جزئي وبارد جداً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون على شكل مطر متجمد فوق المرتفعات الشمالية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.
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