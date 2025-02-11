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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

مياه الأمطار بالقرب من مصرف مياه
امطار
الثلاثاء، 11-02-2025 06:05 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد في أغلب المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الأستقرار الجوي، حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر في المناطق الشمالية و الوسطى و بعض المناطق الشرقية قد تكون غزيرة أحيانا و يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، كما يمتد أحيانا هطول المطر في ساعات المساء ليشمل اجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.
ليلاً: الطقس غائم جزئي وبارد جداً في أغلب المناطق، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون على شكل مطر متجمد فوق المرتفعات الشمالية العالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية.
تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من انزلاق المركبات أثناء القيادة على الطرق المبتلة.

 
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