تفاصيل قاسية.. وفاة شابة أردنية في أمريكا خلال رحلة بحرية عائلية

وفي التفاصيل التي نقلتها الصحفية ايمان العكور فإن ابنة صديقتها وجد الجمل خرجت مع عائلتها في اميركا في قاربهم لرحلة بحرية معتادين عليها قرب منزلهم للاحتفال بتخرجها من الثانوية وقبولها في الجامعة في اميركا
وتابعت العكور في منشور عبر حسابها في "فيسبوك": أثناء صعودها القارب وهم وسط البحر إنزلقت قدم الفقيدة واصابت مروحة القارب وتوفيت امام أهلها على الفور.
وتابعت: فاجعة من صعب أن يتحملها اي قلب..فما بالكم وعائلتها معها بيوم فرحتهم فيها.
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