الإثنين 2026-04-20 04:01 م

تفاصيل مؤلمة بعد وفاة الشاب محمد عضيبات بحادث سير مؤلم

الإثنين، 20-04-2026 03:35 م
الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الحزن والأسى عقب تداول خبر وفاة الشاب محمد رفعت حسن عضيبات، إثر حادث سير مؤلم، وسط تفاعل واسع من النشطاء الذين نعوه بكلمات مؤثرة، مستذكرين سيرته الطيبة وأخلاقه الحسنة، ومعبّرين عن صدمتهم الكبيرة لرحيله المفاجئ.اضافة اعلان


وتزامناً مع موجة الحزن، تداول ناشطون دعوات صادقة بالشفاء العاجل للمصابين في الحادث، وهما الشاب محمد أحمد حسن عضيبات والشاب مؤيد أحمد حسن عضيبات، سائلين الله أن يمنّ عليهما بالصحة والعافية، وأن يلهم ذوي الفقيد ومحبيه الصبر والسلوان.
 
 


