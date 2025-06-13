الجمعة 2025-06-13 10:07 م
 

تفعيل صفارات الإنذار في الأردن

صفارات الانذار
صفارات الانذار
 
الجمعة، 13-06-2025 09:22 م
الوكيل الإخباري-   دوت صفارات الإنذار في الأردن، مساء الجمعة، لتنبيه المواطنين في حال دخول أي صواريخ أو مسيّرات الأجواء الأردنية وحثهم على الالتزام بالتعليمات.اضافة اعلان


وكانت مديرية الأمن العام أهابت بالمواطنين بعدم التجمهر في الشوارع أو الاقتراب من أي أجسام ساقطة أو التعامل معها لحين وصول الفرق المختصة.

مديرية الأمن العام دعت المواطنين إلى الاستجابة إلى الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة، ودعت الجميع إلى اتباع الإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة أولا بأول بهدف الحفاظ على سلامتهم.
 
gnews

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