تفقد محطة السفن السياحية استعدادا لتعزيز الموسم السياحي البحري

جانب من الزيارة
 
الأربعاء، 27-05-2026 01:01 م

الوكيل الإخباري - أجرى رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، ومحافظ العقبة أيمن العوايشة، جولة تفقدية في محطة السفن السياحية التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، بمشاركة أعضاء مجلس المفوضين ومدراء الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

واطلع المجالي والعوايشة خلال الجولة على جاهزية مرافق المحطة والخدمات اللوجستية المقدمة للسياح والزوار، إضافة إلى آليات استقبال السفن السياحية والإجراءات التنظيمية والأمنية المتبعة، بما يضمن تقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس مكانة مدينة العقبة كوجهة بحرية وسياحية إقليمية متميزة.


وتأتي هذه الجولة في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للوقوف على جاهزية المرافق الحيوية في العقبة، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من السفن السياحية العالمية، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المحافظة.

 
 


