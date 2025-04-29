تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

الوكيل الإخباري- أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، عن قائمة تقاعدات اشتملت على كافة المستويات الوظيفية لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء اقسام وموظفين .





ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .

اضافة اعلان