الثلاثاء 2025-04-29 03:55 م
 

تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

أمانة عمان الكبرى
أمانة عمان الكبرى
 
الثلاثاء، 29-04-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلن امين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة اليوم الثلاثاء ، عن  قائمة تقاعدات اشتملت على كافة المستويات الوظيفية لمدراء تنفيذيين ومدراء دوائر ورؤساء اقسام وموظفين  .


ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .

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