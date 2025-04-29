تقاعدات واسعة في أمانة عمان - أسماء

ويأتي قرار التقاعد ضمن خطة الأمانة للتحديث والتطوير الإداري والمالي ، التي اعلن عنها أمين عمان في العام 2024 والهادفة الى تحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري .
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