الأربعاء 2026-02-11 08:39 ص

تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط للناجحين في تكميلية التوجيهي اليوم

وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 11-02-2026 06:07 ص
الوكيل الإخباري-   يبدأ الأربعاء، تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بكليات الجامعات الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط، للناجحين في نتائج الامتحان التكميلي لشهادة الدراسة الثانوية العامة، ويستمرّ لأربعة أيام.اضافة اعلان


مستشار وزير التعليم العالي مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، قال، إن مجلس التعليم العالي قرّر، قبول 3664 طالبا وطالبة في مرحلة الدبلوم المتوسط.

وأشار إلى أنّ تقديم طلبات مرحلة الدبلوم المتوسط سيكون "إلكترونيا" من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، كما أن دفع رسوم الطلب من خلال خدمة الدفع الإلكتروني "إي فواتيركم".

ويتيح الموقع الإلكتروني تقديم طلبات الالتحاق بالكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، وكلية المركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/ الموقر.

وبيّن الخطيب، أن هنالك تخصصات غير مطروحة في برنامج القبول الموحد، منها "الطب وطب الأسنان والصيدلية وهنالك تخصصات أخرى بسبب اكتمال الطاقة الاستيعابية" حسب ما نسبت هيئة الاعتماد لمجلس التعليم العالي، لافتا النظر إلى وجود 368 تخصصا طرحت لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الرسمية، و95 تخصصا مطروحة في مرحلة الدبلوم المتوسط.
 
 


