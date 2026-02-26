تكريم أطباء غزة خريجي برامج الاختصاص في الأردن

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود اللجنة في تمكين 168 كادراً صحياً من أبناء القطاع (طبيب اختصاص، وطبيب أسنان، وممرض، وفني مختبر)، وتأهيلهم ليكونوا الركيزة الأساسية لرفد المستشفيات داخل قطاع غزة بالخبرات النوعية في ظل الظروف الراهنة.
وأكد رئيس اللجنة جهاد العجلوني أن هذا اللقاء يجسّد المسارات التي تعمل عليها اللجنة منذ تأسيسها عام 2008، والتي لا تقتصر على الدعم الإغاثي المباشر بإرسال الأدوية والوفود الطبية فحسب، بل تمتد لتشمل "التنمية البشرية المستدامة" عبر تأهيل الكوادر الطبية وترميم المرافق الصحية المتضررة في غزة.
وثمّن الأطباء الخريجون الدور الأردني التاريخي في احتضان الغزيين وتذليل العقبات أمام تحصيلهم العلمي.
ووزّع أمين سر نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة الدروع التكريمية على الأطباء الخريجين.
وتضمّن الحفل أفلاماً وثائقية حول "معاناة الأطباء في الخيام" بقطاع غزة، وتأبين الراحل الدكتور مروان السلطان؛ وفاءً لإرثه الطبي.
-
أخبار متعلقة
-
6 إصابات بحادثين منفصلين على طرق خارجية خلال 24 ساعة
-
جولة رقابية في لواء الرمثا على محلات سهل حوران
-
برامج متنوعة تعزز الحراك الثقافي في عجلون خلال شهر رمضان
-
السفير الحراحشة: الأردن يؤكد التزامه الواضح بقيم حقوق الإنسان
-
الحنيطي: تطوير القدرات الفنية والعملياتية أولوية استراتيجية للقوات المسلحة
-
تأسيس تعاونية جديدة في قضاء رحاب بالمفرق
-
سيدات من قرى حوض الديسي يجسدنَ نموذجا متقدما بالعمل التنموي
-
الأمن العام تُقيم خيماً رمضانية لإفطار المسافرين في مراكز حدودية