تكريم رجال أمن عام - أسماء و صور

كما تم تكريم كلاً من الوكيل داود مفيد والشرطي أحمد نصر لسرعة استجابتهم في تقديم الخدمات المرورية والانسانية في الميدان.
ويأتي هذا التكريم إنطلاقاً من حرص مديرية الأمن العام على رفع الروح المعنوية لمنتسبي إدارة السير، وتقديراً لما يقدمونه من خدمات شرطية وانسانية بكفاءة ومهنية عالية، ومحفزا لهم في الإستمرار على نفس النهج من التميز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن .
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