تكريم رجال أمن عام - أسماء و صور

الوكيل الإخباري- بتوجيهات من عطوفة مدير الأمن العام، كرم مدير إدارة السير العميد فراس الرشيد، اليوم، الوكيل علي ابراهيم رجا، وذلك تقديراً لأمانته وجهوده المميزة في الميدان والمتمثلة بالعثور على محفظة تحتوي مبلغ مالي ووثائق شخصية لأحد المواطنين حيث قام بالبحث عن صاحبها وتسليمها إليه من خلال المركز الأمني.

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كما تم تكريم كلاً من الوكيل داود مفيد والشرطي أحمد نصر لسرعة استجابتهم في تقديم الخدمات المرورية والانسانية في الميدان.



ويأتي هذا التكريم إنطلاقاً من حرص مديرية الأمن العام على رفع الروح المعنوية لمنتسبي إدارة السير، وتقديراً لما يقدمونه من خدمات شرطية وانسانية بكفاءة ومهنية عالية، ومحفزا لهم في الإستمرار على نفس النهج من التميز والعطاء في خدمة الوطن والمواطن .