تكريم عاملين في "سلطة البترا" عثروا على مفقودات بقيمة 100 ألف دينار

وأكد العدوان خلال التكريم، أن هذه المواقف تجسد القيم الأردنية الأصيلة وتعكس الصورة الحضارية المشرقة لأبناء البترا، مشيراً إلى أن الأمانة والالتزام يسهمان في تعزيز ثقة الزوار بالموقع الأثري وترسيخ مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية آمنة ومضيافة.
وأوضح أن المفقودات التي تم العثور عليها شملت مبالغ مالية، ومصاغاً ذهبياً، وهواتف خلوية، ووثائق شخصية، ومقتنيات ثمينة أخرى، حيث جرى تسليمها إلى أصحابها وفق الإجراءات المتبعة، ما ترك أثراً إيجابياً وانطباعات مميزة لدى الزوار والسياح.
-
أخبار متعلقة
-
رفع قرابة 650 طنا من النفايات خلال عطلة عيد الأضحى في جرش
-
العيسوي يعزي عشيرة العتوم وآل ناصيف
-
الأردن يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان فورا
-
مؤسسة الغذاء والدواء تجدد تحذيرها من هذه الحبوب
-
ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026
-
محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد
-
الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026
-
دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد