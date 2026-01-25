تكية أم علي: استبدال نحو 3 آلاف مدفأة "غير آمنة" حتى اليوم

الوكيل الإخباري- قال المدير العام لتكية أم علي، سامر بلقر، الأحد، إنّه تم حتى اليوم استبدال نحو 3 آلاف مدفأة جديدة.

وأضاف بلقر أنّ تكية أم علي دخلت في شراكة مع الحكومة من خلال وزارة التنمية الاجتماعية، بهدف الوصول إلى الأسر التي تمتلك مدافئ قديمة "غير آمنة" واستبدالها بمدافئ جديدة وآمنة.



وأوضح بلقر، أن تكية أم علي تمتلك شبكة واسعة تضم نحو 330 جمعية محلية منتشرة في جميع محافظات المملكة، حيث استقبلت التكية من خلال هذه الجمعيات نحو 4 آلاف طلب لاستبدال مدافئ، فيما استقبلت وزارة التنمية الاجتماعية عبر مديرياتها نحو 3 آلاف طلب.



وبيّن أن عملية استبدال المدافئ القديمة "غير الآمنة" وتسليم المدافئ الجديدة تتم من خلال الجمعيات الشريكة في جميع المحافظات، لافتا إلى أنه سيتم استكمال الطلبات المقدمة خلال اليومين المقبلين.



وأكد، جاهزية تكية أم علي لاستقبال المزيد من طلبات استبدال المدافئ "غير الآمنة"، لافتا إلى أن المدافئ القديمة التي يتم استبدالها سيتم حصرها وإتلافها من خلال لجنة مشتركة بين تكية أم علي ووزارة التنمية الاجتماعية.