الأربعاء 2026-03-11 12:44 م

تكية أم علي تسلم 1000 خيمة للنازحين في قطاع غزة
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:06 ص
الوكيل الإخباري-   استكملت تكية أم علي تسليم 1000 خيمة ضمن استجابتها الإنسانية المتكاملة في قطاع غزة، وذلك في إطار جهودها لتحسين ظروف المأوى في مخيمات النازحين من خلال 5 وحدات إيوائية موزعة في مناطق شرق وغرب مدينة غزة، وشمال القطاع (جباليا)، والمنطقة الوسطى (دير البلح)، وجنوب القطاع (خانيونس)، بقيمة إجمالية بلغت 950 ألف دينار.اضافة اعلان


وأوضحت التكية في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستجابة الإنسانية شملت خدمات أساسية متكاملة نُفذت على 4 مراحل، جرى استكمالها مطلع الأسبوع الحالي، حيث استهدفت المرحلة الأولى مناطق شرق وغرب مدينة غزة، تلتها المرحلة الثانية في شمال القطاع (جباليا)، ثم الثالثة في المنطقة الوسطى (دير البلح)، فيما شملت الرابعة والأخيرة مخيمات جنوب غزة في خانيونس.

وبينت أن هذه الجهود تضمنت توفير خدمات المياه والخدمات الصحية والغذاء والدعم التعليمي، بما يضمن الحفاظ على الكرامة الإنسانية وتقليل المخاطر الصحية، إلى جانب تعزيز صمود الأسر المتضررة، مع مراعاة الاحتياجات الموسمية الخاصة بشهر رمضان.

وجرى تنفيذ هذه الاستجابة بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية من داخل قطاع غزة، حيث تم تسليم الخيام للعائلات الأشد تضرراً وفق القوائم المعتمدة، فيما عملت وزارة التربية والتعليم على توفير معلمين للغرف التعليمية.

وتضمن المشروع إنشاء 9 غرف تعليمية تضم نحو 243 مقعداً يستفيد منها 1696 طالباً وطالبة لمتابعة تعليمهم ضمن نظام التناوب، من الصف التمهيدي وحتى العاشر.

كما شمل صيانة واستحداث 40 وحدة صحية (دورات مياه)، بعد حصر الوحدات القائمة وتحديد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية لكل مخيم وكثافة السكان، بما يضمن خدمة أكبر عدد ممكن من الأسر النازحة وتعزيز استدامة الخدمات بعد انتهاء التنفيذ.

وتأتي هذه المبادرة استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع في ظل الأزمة المتفاقمة المرتبطة بتوفير مساحات إيوائية للنازحين والمتضررين من الحرب.

كما تضمن المشروع إنشاء مساحة آمنة مخصصة للنساء الأرامل وعائلات الأيتام، إضافة إلى استبدال بعض الخيام المتضررة وتأهيل أخرى، كحلول عاجلة للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة.
 
 


